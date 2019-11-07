Преступник напал на школьницу в подъезде дома в Челябинске

В Челябинске мужчина напал на школьницу в подъезде дома. Он вколол ей несколько уколов с неизвестным веществом, а также забрал деньги и телефон.

Инцидент произошел во вторник, 5 ноября. Мужчина подкараулил школьницу около дома примерно в 17.00. Злоумышленник вколол девочке несколько уколов с неизвестным веществом, а также ограбил, передает портал 74.ru.

Исполняющий обязанности руководителя следственного отдела СК по Центральному району Челябинска Андрей Корольков сообщил, что подозреваемый в нападении задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК).

Он добавил, что в данный момент пострадавшая проходит лечение.

По данным источника, знакомого с ситуацией, по подозрению в нападении задержан 32-летний мужчина, который раньше уже был судим за грабеж и разбой. Он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

За новый разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что после этого в некоторых школах Центрального района Челябинска усилили меры безопасности.

«Нас попросили забирать детей из здания школы лично, теперь их одних не выпускают на улицу. Говорят, такие меры безопасности связаны с нападением на школьницу в подъезде, которую маньяк истыкал шприцем», – рассказала мама одного из учащихся челябинской школы.

Ранее мужчина в Курской области напал с ножом на двух школьниц, возвращавшихся с тренировки.

До этого в Саратове было обнаружено тело школьницы, которая за два дня до этого ушла в школу и не вернулась. Девочку нашли задушенной. Подозреваемый признался, что убил ребенка из-за самовольно захваченного гаража.