Установлена причина смерти убитой в Саратове девочки

Девятилетняя девочка, тело которой было найдено в четверг в Саратове, погибла от удушения, сообщил источник в экстренных службах.

По информации Telegram-канал Life Shot, на шее у девятилетней школьницы были обнаружены кровоподтеки и борозды, предположительно от шнура.

При этом медицинская экспертиза не подтвердила информацию об изнасиловании.

Напомним, в четверг в Саратове было обнаружено тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась. Когда стало известно, что девочку нашли мертвой, местные жители собрались у полицейского участка с требованием немедленной расправы над предполагаемым преступником. Люди разошлись только под утро пятницы.

По информации СМИ, предполагаемый преступник шесть раз был судим за кражи, разбой и изнасилования. Подозреваемый признался, что убил девочку из-за самовольно захваченного гаража.

Телеведущий Владимир Соловьев на фоне громкого дела высказался за возвращение смертной казни, а в Госдуме призвали к химической кастрации педофилов.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян подчеркнула, что убийство ребенка в Саратове стало еще одной причиной для изменения Уголовного кодекса.