Кот спас ребенка от падения с лестницы и стал героем Сети

В Сети набирает популярность видео, где кот спасает малыша от падения с лестницы.

На видео запечатлено, как маленький ребенок играет на полу. Рядом лежит кот, он наблюдает за действиями малыша.

Затем ребенок подползает к краю лестницы. От падения его спас кот, спрыгнувший с кресла и загородивший дорогу малышу.

Ранее кошка спасла семью при пожаре в Еврейской автономной области (ЕАО).