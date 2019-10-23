Кошка спасла семью при пожаре в ЕАО

Кошка спасла семью от гибели при пожаре в деревянном жилом доме в Ленинском районе Еврейской автономной области (ЕАО), сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В ведомстве рассказали, что «семейная пара услышала скрежет в дверь». Тогда мужчина «вышел на звук на веранду и увидел мечущуюся кошку», передает РИА «Новости».

В это время веранда с одной стороны уже была охвачена огнем и пламя распространялось на крышу дома.

«Сельчанин схватил кошку, вывел жену из горящего здания через второй выход с веранды», – добавил представитель МЧС, уточнив, что ЧП произошло в Заводском переулке на станции Ленинск.

Прибывшие через шесть минут к месту происшествия расчеты пожарных локализовали возгорание, не допустив перехода огня на стоящую рядом летнюю кухню и другие хозяйственные постройки.

При этом дом выгорел изнутри, крыша обрушилась. В данный момент погорельцы вместе с кошкой находятся в пункте временного размещения. Администрация решает вопрос дальнейшего переселения этой семьи.

«Опрос собственников показал, что граждане эксплуатировали отопительную печь, зная о неисправностях в центробежном насосе электрокотла», – резюмировал представитель ведомства.

Ранее в Башкирии кошка спасла хозяина из пожара.