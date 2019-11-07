Появилось видео стрельб «Буков» и «Торов» ПВО России и Египта

В Сети появилось видео боевых стрельб подразделений ПВО России и Египта в ходе совместных учений под Каиром.

Ролик опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах запечатлены пуски беспилотных мишеней, а также работа совместных расчетов средств российской и египетской ПВО.

Боевые стрельбы выполнялись расчетами зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2Э», «Тор-М2Э», переносных ЗРК «Игла-С» и зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Шилка-М4».

Наблюдение вели начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов и командующий ПВО Египетских вооруженных сил генерал-лейтенант Али Фахми.

Учения проходят с 26 октября по 7 ноября на территории учебного тактического центра ПВО Египта под Каиром. В них задействовали более 100 военнослужащих Южного военного округа России.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал Россию надежным партнером в Африке.