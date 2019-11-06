Авиаперевозчик объяснил ЧС с «захватом» самолета в аэропорту Амстердама

В аэропорту Амстердама «Схипхол» пилот самолета по ошибке нажал на кнопку тревоги, сигнализирующую о попытке угона лайнера, сообщила авиакомпания Air Europa.

По версии авиакомпании, «на борту самолета, выполняющего рейс между Амстердамом и Мадридом, по ошибке была нажата кнопка тревоги, запустившая в аэропорту [Амстердама «Схипхол»] протокол действий в случае захвата», передает ТАСС.

В результате инцидента на некоторое время был закрыт терминал «Д». На место прибыли подразделения спецназа, полиция, пожарные и машины скорой помощи.

«Ложная тревога», – добавили в авиакомпании.

Напомним, в среду вечером в международном аэропорту Амстердама «Схипхол» объявили режим ЧС из-за «подозрительной ситуации на борту одного из самолетов». Из сообщений в Twitter стало известно, что вооруженные ножами люди пытались угнать самолет во время вылета.

Позднее в военной полиции Нидерландов сообщили, что пассажиры и экипаж авиалайнера благополучно покинули самолет.

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