  • Новость часаСобянин сообщил о 250 летевших на Москву дронах
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    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

    Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Лучше бы ГКЧП победил

    СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

    42 комментария
    20 августа 2026, 07:30 • Новости дня

    «Северяне» разгромили семь штурм-групп ВСУ на Харьковском направлении

    ВС России разбили семь штурм-групп ВСУ на Харьковском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта и разгромили семь штурм-групп ВСУ на Харьковском направлении.

    «Противник предпринял попытку контратаки силами четырёх штурмовых групп из состава 23 ошп в районе села Терновая. В результате комплексного огневого воздействия половина украинских националистов уничтожена, остальные бежали в южном направлении», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что в ходе воздушного наблюдения была вскрыта попытка выдвижения из Бугаевки трех штурмовых групп ВСУ на мобильной технике. В результате огневого воздействия противник и его техника были уничтожены.

    «Российская авиация уничтожила резервы противника из состава 475 ошп в Слатино и Должике, где был поражен палаточный лагерь солдат ВСУ, проходивших боевое слаживание», – сообщили «Северяне».

    Кроме того, бойцы ведут стрелковые бои в районе Гоптовки, в селе Василевка, около Шевченково и Петропавловки, в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на восьми участках до 700 метром.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и в районе Вольной Слободы. Не утихают бои в Писаревке, Марьино, Храповщине, посёлке Хотень и окрестностях, в лесных массивах южнее Иволжанского.

    В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 22 участках до 700 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской и Харьковской областях уничтожили свыше 350 дронов, летевших на Россию. Эксперт заявил о превращении подконтрольных Киеву городов в призраки. Российские военные захватили Mercedes и сбежали из украинского плена.

    19 августа 2026, 21:03 • Новости дня
    Российские военные захватили Mercedes и сбежали из украинского плена
    Российские военные захватили Mercedes и сбежали из украинского плена
    @ Oriental Image/Reuters

    Двое российских военнопленных сбежали из колонии в селе Петровское Изюмского района Харьковской области после ликвидации украинского военного, сообщают украинские паблики.

    Как пишет издание «Страна», побег якобы совершили пленные россияне с позывными «Сабля» и «Рокер». Сообщается, что во время побега военнопленные завладели оружием ликвидированного ими украинского военного, а также автомобилем Mercedes ML350 темно-серого цвета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские военные спасли трех пленных солдат ВС РФ в Харьковской области. В конце июля на харьковском направлении бойцы группировки «Север» взяли в плен четырех бывших украинских заключенных.

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    19 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные развернули вокруг столицы масштабную сеть защитных башен с комплексами «Панцирь», успешно перехватывающими беспилотники противника.

    Вооруженные силы России оперативно возводят в столичном регионе сеть вышек с установленными системами ПВО малой дальности «Панцирь», передает Иносми со ссылкой на Military Watch Magazine.

    В других частях страны также оборудуются дополнительные позиции, что демонстрирует адаптацию Москвы к масштабным налетам украинских дронов дальнего радиуса действия.

    Размещение зенитных ракетно-пушечных комплексов на возвышенностях позволяет радарам избегать «слепых зон», создаваемых зданиями и рельефом местности.

    Это особенно важно для своевременного обнаружения низколетящих целей и ведения огня с упреждением на подступах к столице.

    Семейство «Панцирь-С1» эволюционирует в крупную платформу для борьбы с беспилотниками. Новейшая модификация «С1М» способна обнаруживать цели на расстоянии до 80 километров.

    Важным достижением стало внедрение ракет «Гвоздь» дальностью семь километров. Боевой модуль вмещает до 48 таких ракет, что критически важно для отражения атак роев дронов и снижения стоимости перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска получили новейшие стационарные системы противовоздушной обороны «Панцирь-СМД».

    Госкорпорация «Ростех» отметила высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для борьбы с беспилотниками.

    Для прикрытия гражданских и военных объектов от атак с воздуха военные задействовали более 50 таких боевых машин.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 17:54 • Новости дня
    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге

    Здание бывшего генконсульства Румынии в Петербурге предложили Азербайджану

    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освободившиеся после недавнего закрытия румынской дипмиссии в Петербурге помещения могут передать азербайджанским представителям. Об этом сообщил генеральный директор предприятия по обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис» Владимир Запевалов.

    Азербайджанским дипломатам направили официальное предложение занять помещения бывшего генконсульства Румынии в Петербурге. Оно закрылось в городе на Неве месяц назад, передает «Интерфакс»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Россия объявила о закрытии генерального консульства Румынии в Петербурге.

    Месяцем ранее румынские власти прекратили работу российского дипломатического представительства в Констанце. В прошлом году Российский информационно-культурный центр в Баку освободил занимаемое помещение по требованию МИД Азербайджана.

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    19 августа 2026, 19:18 • Новости дня
    Нанесен удар по управлению полиции в украинском Житомире
    Нанесен удар по управлению полиции в украинском Житомире
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки на здание управления полиции в украинском Житомире погибли по меньшей мере два сотрудника правоохранительных органов, еще 20 человек получили ранения.

    По зданию управления полиции в Житомире был нанесен удар, приведший к жертвам и пострадавшим, сообщает Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.

    В результате атаки погибли как минимум два сотрудника полиции. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 20 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее около районного управления полиции в Житомире произошел взрыв. В июле 2025 года мощные взрывы уничтожили два производственных объекта в пригороде. А в ноябре того же года под Житомиром прогремели взрывы на заводе по ремонту военной техники НАТО.

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    19 августа 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили украинский сухогруз с боеприпасами

    ВС России уничтожили сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ударные беспилотники ВС России атаковали портовую инфраструктуру Украины в Одесской области, поразив транспортное судно с военным грузом и склады снабжения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам морской инфраструктуры на Украине, задействованным в интересах армии противника. Основной целью стали логистические узлы, обеспечивающие снабжение войск, сообщает Минобороны.

    В течение дня военные применили ударные беспилотные аппараты по целям в порту Черноморска. В результате атаки было успешно поражено судно класса «сухогруз», на борту которого находились вооружение и боеприпасы.

    Кроме того, огневому воздействию подверглись портовые склады. Там хранилось различное военное имущество, предназначенное для обеспечения нужд украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в акватории Черного моря российские военные также поразили другой сухогруз с имуществом военного назначения.

    Несколькими днями ранее армия России ликвидировала крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. До этого высокоточное оружие уничтожило топливные хранилища в гавани Черноморска.

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    19 августа 2026, 18:48 • Новости дня
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Владимир Мединский высказался о вероятности продолжения контактов в турецком Стамбуле по украинскому урегулированию.

    Глава российской делегации предпочел не давать однозначных прогнозов относительно будущих встреч, передает ТАСС.

    Отвечая на соответствующий вопрос представителей телеграм-канала «Юнашев Live», руководитель переговорной группы ограничился весьма краткой репликой.

    «Время покажет», – отметил государственный деятель в своем комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил о готовности Москвы к возобновлению стамбульских переговоров.

    В феврале текущего года представители России и Украины провели очередную встречу в Женеве. Помощник президента охарактеризовал эти консультации тяжелыми и деловыми.

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    19 августа 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных складских мощностей
    Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных складских мощностей
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По поручению главы государства Владимира Путина правительство должно разработать программу восстановления логистических и складских мощностей, пострадавших в результате атак со стороны украинских войск.

    Путин поручил правительству подготовить программу восстановления поврежденных при атаках логистических объектов. По словам главы государства, этот процесс должен проходить при участии властей, передает РИА «Новости».

    «Логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу», – заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Российский лидер также обратил внимание на важность модернизации инфраструктуры. Он отметил, что восстановление поврежденных объектов надо проводить на качественно новом технологическом уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры для полного устранения последствий украинских ударов по гражданским объектам.

    Позже глава государства указал на необходимость ускоренного восстановления поврежденной инфраструктуры. А в конце июля вице-премьер Александр Новак провел специальное заседание для оказания оперативной помощи пострадавшим от атак на склады предпринимателям.

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    19 августа 2026, 20:27 • Новости дня
    Пьяная украинка покусала польских полицейских

    Tекст: Ольга Иванова

    Находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения гражданка Украины набросилась на сотрудников правоохранительных органов в Польше при попытке доставить ее в вытрезвитель.

    Об инциденте в Замброве сообщает РИА «Новости». «В Замброве патруль полиции был вызван на одну из улиц, потому что на тротуаре лежала женщина, которая не реагировала на попытки установить с ней контакт. Женщина в возрасте 39 лет находилась в явном состоянии алкогольного опьянения и начала кричать, употреблять в отношении сотрудников оскорбительные вульгарные слова», – рассказал представитель местной полиции.

    Стражи порядка вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики осмотрели пациентку и пришли к выводу, что госпитализация не требуется, поскольку она просто сильно пьяна. После этого полицейские решили отвезти нарушительницу в специальное помещение для протрезвления.

    Во время надевания наручников задержанная проявила агрессию. Оказавшись в патрульном автомобиле, она укусила одного из сотрудников. Пострадавшего пришлось доставить в инфекционный госпиталь для оказания необходимой медицинской помощи.

    После вытрезвления дебоширке предъявят обвинения в оскорблении госслужащих и нарушении телесной неприкосновенности. Представитель ведомства пояснил, что за данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Кроме того, правоохранители направили в Пограничную стражу представление о депортации иностранки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Польши пригрозили депортацией нарушающим общественный порядок украинцам.

    Несколькими днями ранее гражданин Украины избил металлической трубой своих коллег на стройке в Янувке Первом.

    В 2024 году другой украинец обстрелял варшавских полицейских из пневматического оружия.

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    19 августа 2026, 17:59 • Новости дня
    Лидер группы The Hatters Музыченко признан угрозой нацбезопасности Украины
    Лидер группы The Hatters Музыченко признан угрозой нацбезопасности Украины
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинское Министерство культуры добавило фронтмен российской группы The Hatters Юрия Музыченко в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.

    Соответствующий приказ был размещен на официальном портале украинского ведомства, передает РИА «Новости». Анонс включения музыканта в этот перечень был сделан Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания еще 7 августа.

    Основанием для такого решения чиновников стали данные мониторинга средств массовой информации и анализ открытых источников. Музыченко вменяют регулярное участие в информационных мероприятиях, а также выступления группы в Донецке в текущем году и участие лидера коллектива в событиях на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

    «Дополнить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него... Музыченко Юрия Юрьевича… российского музыканта, фронтмена музыкальной группы The Hatters», – отмечается в документе министерства. Ранее, в мае, все участники The Hatters оказались в базе данных портала «Миротворец» по обвинению в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Национальный совет Украины по вопросам телевидения призвал объявить Юрия Музыченко угрозой национальной безопасности.

    В январе текущего года украинские власти назвали угрозой для государства певицу Любовь Успенскую.

    В прошлом году Министерство культуры Украины включило в аналогичный список актера Никиту Джигурду.

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    19 августа 2026, 19:05 • Новости дня
    Уволенную замглавы офиса Зеленского Мудрую задержали на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Уволенная на фоне коррупционного скандала заместитель руководителя офиса украинского президента Ирина Мудрая задержана правоохранительными органами и отправлена в изолятор временного содержания.

    Бывшая чиновница будет находиться под стражей в рамках расследования уголовного дела, передает ТАСС. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил подробности происходящего.

    «Ирина Мудрая задержана. Сейчас она находится на следственных мероприятиях в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Сегодняшнюю ночь проведет в изоляторе временного содержания», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские правоохранительные органы провели обыски у Ирины Мудрой.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи разговоров чиновницы об отмывании денег.

    После этого Владимир Зеленский подписал указ об отставке заместителя руководителя своего офиса.

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    19 августа 2026, 20:09 • Новости дня
    В Раде задумались о переносе заседаний из Киева из-за угрозы обстрелов

    Парламент Украины начал обсуждать перенос заседаний в более безопасное место

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне ожидаемого обострения ситуации в Киеве украинские парламентарии рассматривают возможность перевода своих заседаний в более безопасное место, сообщили украинские СМИ.

    Депутаты Верховной рады обсуждают перенос работы в более безопасное место из-за угрозы усиления обстрелов, передает украинское издание Страна.ua. Соответствующую информацию подтвердил  депутат рады Никита Потураев.

    Политик считает, что обстановка в Киеве продолжит накаляться. «Ситуация с безопасностью в столице будет только ухудшаться», – подчеркнул парламентарий.

    При этом ранее Потураев подал заявление на отказ от депутатского мандата. Однако данный документ до сих пор не рассмотрен парламентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многие украинские депутаты захотели сдать свои мандаты из-за страха ответственности за мирное соглашение.

    Ранее парламентарии почти в полном составе пропустили заседание после ударов по пункту управления СБУ.

    Власти Украины также ограничивали работу государственных органов в Киеве ради обеспечения безопасности.

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    19 августа 2026, 19:55 • Новости дня
    Посольство России осудило планы застроить бывший концлагерь в Австрии

    Посольство России в Вене призвало сохранить память о концлагере Леоберсдорф

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты призвали власти Австрии сохранить память о жертвах нацизма и отказаться от строительства промзоны на месте бывшего концлагеря Леоберсдорф.

    Российская сторона с тревогой восприняла сообщения о намерениях крупных австрийских и германских компаний построить промышленную зону на месте бывшего концлагеря Леоберсдорф в Нижней Австрии, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Вене.

    «Призываем австрийские власти к добросовестному исполнению своих обязательств по сохранению памяти о жертвах нацизма», – говорится в официальном заявлении диппредставительства.

    Дипломаты напомнили, что Леоберсдорф был одним из внешних лагерей Маутхаузена. Там содержались около 400 женщин и девушек, средний возраст которых составлял 23 года. Нацисты принуждали узниц к смертельно опасному труду на военном заводе Хиртенберг. Более половины из них были гражданками Советского Союза.

    В посольстве также выразили солидарность с Международным комитетом Маутхаузена. В дипмиссии подчеркнули недопустимость уничтожения свидетельств нацистского прошлого и решительно выступили против попыток предать забвению преступления нацистов и их пособников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Spiegel сообщило о планах строительства супермаркета на территории бывшего женского филиала концлагеря Маутхаузен.

    Тогда вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев осудил намерения возвести торговый объект на этом месте. Ранее российское дипломатическое ведомство раскритиковало решение Международного комитета не приглашать представителей Москвы на памятные церемонии в Маутхаузене.

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    19 августа 2026, 15:33 • Новости дня
    Путин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
    Путин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущее развитие отечественной экономики как сдержанное, но имеющее устойчивый положительный вектор благодаря увеличению валового внутреннего продукта.

    Путин оценил темпы развития национальной экономики, опираясь на свежие статистические данные. Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, он отметил определенные успехи в этой макроэкономической сфере, передает ТАСС.

    «Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России назвал внутренний спрос ключевым фактором увеличения ВВП. В июне глава государства рассказал о росте валового внутреннего продукта на 1,3% по итогам апреля.

    Месяцем ранее российский лидер отметил положительный результат принятых правительством мер поддержки экономики.

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    19 августа 2026, 22:12 • Новости дня
    На трассе «Новороссия» от удара дрона погиб водитель микроавтобуса

    На трассе «Новороссия» от удара БПЛА погиб водитель микроавтобуса

    На трассе «Новороссия» от удара дрона погиб водитель микроавтобуса
    @ Ambulance Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    При атаке дронов ВСУ на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб водитель микроавтобуса, еще девять мирных граждан получили ранения, сообщил в Max-канале глава ДНР Денис Пушилин.

    «Один человек погиб, еще девять мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ. На трассе Р-280 «Новороссия» в Мангушском муниципальном округе при атаке на микроавтобус погиб водитель, мужчина 1999 г.р.», – написал он.

    Пушилин уточнил, что в Красноармейске серьезные ранения получили мужчина и женщина 1958 года рождения, а также мужчина 1950 года рождения.

    В Центрально-Городском районе Горловки пострадали пять человек: три женщины и двое мужчин. Кроме того, в этом же районе при атаке на легковой автомобиль был ранен мужчина 1998 года рождения.

    Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Глава ДНР добавил, что удары БПЛА нанесли материальный ущерб: повреждены пять жилых домов, шесть объектов гражданской инфраструктуры, трамвай, восемь автобусов, грузовик и два легковых автомобиля в нескольких городских округах, включая Горловку и Дебальцево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе БПЛА по культурному учреждению в Авдотьино в ДНР днем ранее погиб человек. Боевик ВСУ направил дрон с ядовитым газом в подвал с женщинами. Пушилин сообщил о продолжении зачистки Красного Лимана.

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    19 августа 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин заявил о росте инвестиций в основной капитал России на 40% за пять лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Инвестиции в основной капитал в России за пять лет увеличились более чем на 40% благодаря крупным экспортно-ориентированным проектам, сообщил глава государства Владимир Путин.

    Рост вложений в основной капитал в России в период с 2019 по 2024 год превысил 40%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает РИА «Новости».

    «Теперь к условиям экономического роста. Основное здесь – это повышение инвестиционной активности. С 2019 по 2024 год вложения в основной капитал в России прибавили свыше 40%», – заявил глава государства.

    По словам президента, таких показателей удалось достичь во многом благодаря реализации масштабных проектов в инфраструктуре и промышленности. Он отметил, что эти инициативы в основном ориентированы на экспортные поставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент Владимир Путин назвал запуск нового инвестиционного цикла важнейшей задачей.

    В июне глава государства указал на необходимость старта такого этапа после завершения крупных проектов. Ранее российский лидер отметил активное увеличение частных капиталовложений внутри страны.

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    Россия и Украина обрели разные символы духа

    Во вторник в Москве патриарх Кирилл провел молебен в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского. Останки святого были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля во время противоаварийных работ. В тот же день в Киеве состоялась церемония перезахоронения главы ОУН Евгения Коновальца, которую эксперты сравнили с магическими ритуалами Третьего рейха. По их мнению, сейчас, когда Украина поклоняется костям нацистов, Россия получает поддержку от истинных святых. Подробности

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    Поляки перевоспитывают украинцев кулаками

    «Конец солидарности». Так польские СМИ описывают всплеск насилия в отношении украинцев на территории Польши. Их оскорбляют, бьют, требуют уезжать домой. Полиция говорит о резком росте числа пострадавших, включая женщин и детей. У такого положения дел несколько причин, включая страх поляков за свое будущее. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

      Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

      Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Лучше бы ГКЧП победил

      СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

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    • Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

      Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.

    • Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

      Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

    • Мерц опять пробил дно

      Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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