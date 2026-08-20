ВС России разбили семь штурм-групп ВСУ на Харьковском направлении

Tекст: Катерина Туманова

«Противник предпринял попытку контратаки силами четырёх штурмовых групп из состава 23 ошп в районе села Терновая. В результате комплексного огневого воздействия половина украинских националистов уничтожена, остальные бежали в южном направлении», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Они добавили, что в ходе воздушного наблюдения была вскрыта попытка выдвижения из Бугаевки трех штурмовых групп ВСУ на мобильной технике. В результате огневого воздействия противник и его техника были уничтожены.

«Российская авиация уничтожила резервы противника из состава 475 ошп в Слатино и Должике, где был поражен палаточный лагерь солдат ВСУ, проходивших боевое слаживание», – сообщили «Северяне».

Кроме того, бойцы ведут стрелковые бои в районе Гоптовки, в селе Василевка, около Шевченково и Петропавловки, в лесных массивах Волчанского района.

На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на восьми участках до 700 метром.

На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и в районе Вольной Слободы. Не утихают бои в Писаревке, Марьино, Храповщине, посёлке Хотень и окрестностях, в лесных массивах южнее Иволжанского.

В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 22 участках до 700 метров.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской и Харьковской областях уничтожили свыше 350 дронов, летевших на Россию. Эксперт заявил о превращении подконтрольных Киеву городов в призраки. Российские военные захватили Mercedes и сбежали из украинского плена.