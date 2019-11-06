В аэропорту Амстердама объявлена тревога из-за ситуации на борту самолета

В международном аэропорту Амстердама «Схипхол» объявлен режим ЧС из-за «подозрительной ситуации на борту одного из самолетов», сообщила военная полиция Нидерландов, ответственная за охрану воздушной гавани.

Ситуации присвоена третья степень опасности, которая означает «потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета». На место прибыли несколько пожарных машин и машин скорой помощи, передает ТАСС.

Из сообщений в Twitter стало известно, что вооруженные ножами люди пытались угнать самолет, совершавший вылет из аэропорта Схипхол, сообщает британская Daily Mail.

В воздушной гавани сообщили, что «королевская полиция расследует ситуацию на борту самолета в амстердамском аэропорту Схипхол», не уточнив подробностей. Аэропорт оцеплен полицией.

«Есть подозрительная ситуация, и это все, что я могу сказать», – сообщил представитель военной полиции Нидерландов.

Напомним, в июле в аэропорту Амстердама «Схипхол» столкнулись два самолета.

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