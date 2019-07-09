В аэропорту Амстердама столкнулись два самолетов

В аэропорту Схипхол в Амстердаме столкнулись два пассажирских самолета.

В аэропорту столкнулись Boeing 737-800 и Airbus A320 авиакомпаний EasyJet и KLM, передает РИА «Новости» со ссылкой на Dutch News.

По предварительным сведениям, авария произошла во время буксировки бортов. Самолет, принадлежащий авиакомпании KLM, должен был отправиться в Мадрид, борт другой компании – в Лондон.

Пассажиров обоих рейсов направили на другие самолеты, которые проследуют по тому же маршруту.

Из-за столкновения один из самолетов получил ущерб, на расписание рейсов инцидент не повлиял, уточняет газета NU.

В октябре 2018 года водитель буксира повредил двигатель самолета Boeing 747 во время буксировки в аэропорту Схипхол в Амстердаме, момент наезда дорогостоящего двигателя на технику попал на видео.