Опубликовано видео случайного уничтожения двигателя Boeing в аэропорту

Водитель буксира повредил двигатель самолета Boeing 747 во время буксировки в аэропорту Схипхол в Амстердаме, момент наезда дорогостоящего двигателя на технику попал на видео.

Стоимость поврежденного силового агрегата составляет 27 млн долларов, пишет Daily Mail.

Издание уточняет, что самолет принадлежит нидерландской авиакомпании KLM.

В октябре 2018 года в аэропорту Жуковский два самолета столкнулись на земле.

В августе в аэропорту Стамбула два борта также не смогли разойтись и задели друг друга.

Ранее ученые из Пермского государственного университета определили самых опасных для самолетов птиц.