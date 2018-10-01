В Жуковском столкнулись два самолета

В аэропорту Жуковский произошло столкновение двух пассажирских самолетов на земле.

Борты авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «Икар» столкнулись в аэропорту Жуковский, в результате ЧП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), передает ТАСС.

«По предварительным данным, 7 октября на территории аэропорта Жуковский при заруливании на место стоянки воздушное судно авиакомпании «Икар» соприкоснулось с воздушным судном авиакомпании «Уральские авиалинии». В результате столкновения у воздушного судна авиакомпании «Уральские авиалинии» поврежден левый подкрылок и аэронавигационный фонарь, пострадавших нет», – сказали в ММТП.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и сумму ущерба, сообщили в СК.

На борту самолета «Икар» в момент столкновения находились 266 пассажиров и 14 членов экипажа. Воздушное судно повредило крылом заднюю часть рулевого управления самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний», говорится в сообщении ведомства.

В августе в аэропорту Стамбула столкнулись самолеты авиакомпаний Royal Air Moroc и Turkish Airlines.