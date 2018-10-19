Названы самые опасные для самолетов птицы

Ученые Пермского государственного университета (ПГНИУ) в рамках исследования определили, что наибольшую опасность для самолетов в воздухе представляют птицы из семейства чайковых.

Именно эти пернатые, вес которых в зависимости от конкретного вида может составлять от 500 г до 1 кг, представляют наибольшую опасность для самолетов в последние недели лета. В это время отмечается особая активность молодого потомства чайковых, для которых в том числе характерно передвижение стаями, пишет «Экономика сегодня».

Специалисты намерены направить в российские аэропорты соответствующие рекомендации по итогам своего исследования.