Националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой заявила, что для «победы» над Россией президенту Украины Владимиру Зеленскому надо пойти на сотрудничество с Петром Порошенко.

«Зеленскому надо вести переговоры с Порошенко, прислушиваться к тому опыту, который мы уже имеем. Там такие же точно ошибки, как они делают сейчас», – сказала Зверобой в эфире OBOZTV, передает РИА «Новости».

Она отметила, что Порошенко якобы удалось «протянуть украинскую линию» на международном уровне, а Зеленский уничтожает достигнутые «успехи»: «Сила Зеленского сейчас валит всю дипломатическую работу, это просто катастрофа».

Зверобой также предположила, что именно Порошенко может помочь Киеву вступить в Североатлантический альянс. «Сейчас будет конфликт только одного очень важного интереса – <...> будет ли Украина в составе НАТО. Если она будет, у нас есть шанс стать независимым от России государством», – сказала она.

Накануне генсек НАТО заявил, что Украина станет членом НАТО, однако конкретные сроки он не уточнил.