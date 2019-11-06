Кержаков прокомментировал судебные тяжбы с бывшей женой

Российский футболист, старший тренер юношеской сборной Александр Кержаков прокомментировал новое судебное разбирательство с первой женой Марией, заявив, что инициатива принадлежит бывшей супруге.

По словам Кержакова, разбирательство инициировала бывшая жена, добиваясь пересмотра размера алиментных выплат, передает «Ридус».

«По предыдущим делам уже есть судебные решения, теперь она добивается обжалования», – рассказал бывший нападающий петербургского клуба «Зенит».

Сумму, которую пытается получить через суд Мария Кержакова, футболист уточнять не стал: «Я не хочу все сводить к цифрам».

При этом ранее Telegram-канал Mash утверждал, что все судебные процессы – инициатива самого Кержакова, якобы пытающегося добиться уменьшения выплат по алиментам.

Ранее в среду стало известно, что Федеральная налоговая служба заблокировала Александра Кержакова.

Отметим, что спортсмен был женат трижды. В апреле сообщалось о его разводе с супругой Миланой Тюльпановой.