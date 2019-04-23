Кержаков развелся с женой

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков развелся со своей супругой Миланой Тюльпановой, решение вынес Петроградский районный суд.

Сын пары Артемий, по решению суда, будет проживать с матерью. Кержаков должен выплачивать алименты, передает RT.

«Это в первую очередь победа маленького Артемия! Сын будет жить с любящей его мамой. За время длительного процесса та сторона всячески пыталась манипулировать Миланой и заставить принять условия Александра», – сказал адвокат Тюльпановой Александр Добровинский.

В конце декабря Кержаков заявил, что написал заявление на бывшую супругу Милану Тюльпанову, которая якобы готовит его убийство.

Отметим, что еще в июле 2018 года Кержаков писал, что гордится мужеством Миланы, которая призналась в наркозависимости.

Перед этим футболист забрал у жены сына.