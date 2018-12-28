Кержаков написал заявление на жену об угрозе заказного убийства

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что написал заявление на бывшую супругу Милану Тюльпанову о возможной подготовке его убийства.

Тюльпанова рассказала о том, что Кержаков написал на нее заявление в соцсетях. «Двуличию Александра нет предела – 27-го декабря он писал мне о восстановлении человеческих отношений между нами во имя ребенка, а 26-го ,как оказалось, написал заявление о планировании заказного убийства его с моей стороны», – сообщила она в своем Instagram.

«Я подтверждаю, что написал заявление. У меня были объективные причины для обращения к правоохранителям, и есть основания опасаться за свои жизнь и здоровье», – сообщил сам спортсмен изданию «Фонтанка».

Отмечается, что сведения о возможной организации убийства проверит следственный комитет.

Ранее супруга футболиста Дениса Глушакова Дарья написала в полицию заявление из-за того, что муж якобы угрожал ей убийством. В СМИ сообщалось, что существует аудиозапись, где Глушаков угрожает жене «чеченцами», депутатами Госдумы и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.