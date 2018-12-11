Капитана «Спартака» обвинили в угрозе убийством

Жена футболиста «Спартака» Дениса Глушакова написала заявление в полицию из-за того, что тот якобы угрожал ей убийством, сообщают СМИ.

Супруга полузащитника и капитана московского футбольного клуба Дарья написала заявление в полицию, передает Sports.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По тем же данным, имеется аудиозапись, на которой якобы зафиксированы угрозы. Сообщается, что полиция проводит проверку по данному факту.

Напомним, Глушаков был «сослан» в молодежную команду «Спартака» после того, как поставил «лайк» под критической записью об игре известного болельщика команды. Позднее полузащитник вернулся в основной состав.