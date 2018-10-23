Изгнанные Каррерой футболисты «Спартака» вернулись к тренировкам

Футболисты Денис Глушаков и Андрей Ещенко, которые были изгнаны из основной команды «Спартака» по решению на тот момент главного тренера Массимо Карреры, вернулись к тренировкам с основным составом.

Их видно на фото с тренировки команды на базе в Тарасовке из Twitter «Спартака».

Каррера был уволен с поста главного тренера 22 октября после домашнего поражения от «Ростова». Исполняющим обязанности назначили Рауля Рианчо.

Глушаков и Ещенко были «сосланы» в молодежную команду «Спартака» после того, как поставили «лайк» под критической записью об игре известного болельщика команды, актера Дмитрия Назарова, в Instagram.