«Спартак» уволил тренера, принесшего единственное за 17 лет чемпионство

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера ушел в отставку.

«Совет директоров клуба принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо», – сообщается на сайте футбольного клуба.

Ранее 21 октября «Спартак» проиграл на своем поле тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3. На сегодня, после 11 туров, команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, сообщает ТАСС.

В 2017 году «Спартак» под руководством Массимо Карреры стал чемпионом России. Это произошло впервые с 2001 года. Других достижений главному тренеру добиться не удалось.

21 октября СМИ сообщали о возможной отставке иностранного специалиста.