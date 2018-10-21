Стало известно о возможной отставке тренера «Спартака»

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера может уйти в отставку, сообщают СМИ.

«Принципиальное решение высшее руководство «Спартака» приняло, остается обсудить детали», – сообщает «Спорт Экспресс».

Исполняющим обязанности тренера, по оценкам издания, может стать Рауль Рианчо.

Отмечается, что «Спартак» потерпел уже третье подряд домашнее поражение, уступив в матче 11-го тура Российской премьер-лиги тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3.

Комментируя поражение, Каррера сказал, что у команды не получается показывать на поле то, что отрабатывается на тренировках, передает RT.

«И я не могу понять почему. Может, в чем-то я ошибаюсь. Нам необходимо выкладываться на 150%. В данный момент у нас это не получается», – сказал он.

Итальянский специалист Массимо Каррера был назначен главным тренером московского футбольного клуба «Спартак» в августе 2016 года.