Налоговая заблокировала счета Кержакова

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета экс-игрока сборной России и «Зенита» Александра Кержакова, сообщили СМИ.

«Наименование налогоплательщика: Кержаков Александр Анатольевич. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», – передает АГН «Москва».

По данным базы ФНС «Банкинформ» счет Кержакова по состоянию на 5 ноября заблокирован в Санкт-Петербургском филиале АО «Альфа-банк».

«И что дальше? Это не ко мне вопрос, обращайтесь в ФНС», – ответил Кержаков на вопрос о причинах блокировки его счетов.

Напомним, в сентябре ФНС заблокировала счета певца Филиппа Киркорова.