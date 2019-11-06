Украинский футболист «Зенита» отказался играть за сборную из-за политики

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил, что завершает карьеру в сборной Украины по причине того, что «большой футбол стал большой политикой».

«Десять лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?» – написал Ракицкий в Instagram.

«Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем, кто поддерживал, и тем, кто не поддерживал, вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо», – добавил он.

Ракицкий выступал за сборную Украины с 2008 года, но перестал вызываться в национальную команду после того, как зимой 2019-го перешел из донецкого «Шахтера» в «Зенит».

Напомним, в январе Ракицкий подписал контракт с российским «Зенитом», после чего в соцсетях на игрока обрушилась волна критики и оскорблений.

Глава департамента киевского «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк раскритиковал Ракицкого за переход в «Зенит» и зарплату «вражескими деньгами».

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