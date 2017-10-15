Украинского футболиста в соцсетях завалили оскорблениями за переход в российский клуб

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НОВОСТЬ ЧАСА:Найдено тело одного из летчиков Су-34
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34
«Желтые жилеты» во Франции играют в «обмани жандарма»
Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Главная загадка для стoрoннегo наблюдателя – структура и спoсoб oрганизации «жилетoв». Дo сих пoр никтo не мoжет сфoрмулирoвать, где нахoдятся центры кooрдинации манифестантoв, какoвo ядрo движения, ктo егo лидеры. Подробности...
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В России платят слишком много налогов
Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
Фискальное давление на граждан необходимо снижать. Ведь налоги у нас де-факто регрессивные: чем человек беднее и чем порядочнее относится к государству, тем больше платит и теряет. Обычный работник офшорами не пользуется. Подробности...
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Новые чиновники не отличаются от советских продавщиц
Антон Крылов, журналист
Похоже, что чиновничество, по крайней мере среднего и мелкого уровня, в России как-то резко и вдруг поломалось. Ну, или перестало соответствовать запросам общества. И главный вопрос – где же взять другое? Именно другое, не новое. Подробности...
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Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде
Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караулаПодробности...
В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон
Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 автоПодробности...
Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах
На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человекПодробности...
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