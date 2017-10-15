Украинского футболиста в соцсетях завалили оскорблениями за переход в российский клуб

Защитник украинского футбольного клуба «Шахтер» Ярослав Ракитский подписал контракт с российским «Зенитом», после чего в соцсетях на игрока обрушилась волна критики и оскорблений.

Ракицкий уже согласовал контракт с новым клубом на 2,5 млн евро в год, на данный момент клубы договариваются о цене, передает Tribuna.com.

Отмечается, что контракт будет заключен на 3,5 года, «Зенит» предложил за трансфер украинца 8 млн евро, но в «Шахтере» планируют получить за Ракикцого 10 млн.

После опубликованных в СМИ сообщениях о возможном переходе футболиста его профили в соцсетях оказались завалены оскорблениями со стороны украинских фанатов. Пользователи, в основном, выражают свое недовольство тем, что Ракицкий переходит именно в российский клуб.

«Видно, что ребенку стыдно за тебя, предатель», – написала в комментариях под фотографией в Instagram Ракицкого пользователь с ником dsalonna.

«Уходи и забудь о сборной, нет тебя как футболиста больше!», – заявил valdissimo.

В 2017 году полузащитник украинского ФК «Днепр» Юрий Вакулко отклонил предложение российского «Зенита» в 2013 году, чтобы не потерять место в составе молодежной сборной Украины - в сборную страны с определенного момента перестали приглашать играющих в России футболистов.