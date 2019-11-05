Гурцкая: В психологической травме новосибирской школьницы виноват учитель

Агрессивное поведение одной из мам во время чаепития в новосибирской школе – это упущение администрации и учителя, заявила газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи Диана Гурцкая.

В новосибирской школе на классном чаепитии одна из женщин из родительского комитета отсадила девочку от всех, забрала общую еду, сказав, что ее мама не сдавала деньги, потому ей и не положено кушать со всеми. Дважды девочка убегала в туалет в слезах. Классный руководитель только успокаивала школьницу, не принимая других мер. В итоге в школе инициировали расследование. Полиция также начала проверку.

«Очень стыдно, когда приходят такие новости. Это совершенно недопустимая ситуация ни с точки зрения закона, ни по элементарным нормальным правилам жизни. Серьёзная недоработка администрации школы, ведь родители могут быть разные, однако, именно классный руководитель и директор обязаны уберечь детей от подобной агрессии», – сказала Гурцкая.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором преподаватель русского языка и литературы города Холмска довела до слез ученицу из-за маленькой дырочки на одежде, назвав школьницу приемной дочерью ее родителей.