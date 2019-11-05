Второклассницу унизили за отказ родителей сдавать деньги для школы

В новосибирской школе второклассницу унизили на общем чаепитии после отказа ее матери сдавать деньги на нужды класса без предоставления отчетности.

Ученица пришла на общее чаепитие со своими кексами. Родительский комитет отсадил ее от других детей, сообщает «Тайга.Info».

Школьница в слезах убежала из класса, однако учительнице удалось успокоить девочку и вернуть в класс.

После этого одна из родительниц не дала девочке кружку, поскольку ее родители «не сдавали деньги, и пить ей не из чего».

Кроме того, родительница написала в личном сообщении матери ребенка: «Ты решила индивидуально, вот и кушайте с булочкой».

Мама ученицы другой школы в Новосибирске рассказала, что «это лишь один из многих случаев, получивший огласку», передает Сиб.фм.

«В нашей 196-й школе, тоже Кировского района, сама классная руководитель заявила детям, что если ваши мамы не приготовили вам с собой угощения на чаепитие, то принесенное остальными есть нельзя», – сказала женщина.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором преподаватель русского языка и литературы города Холмска довела до слез ученицу из-за маленькой дырочки на одежде, назвав школьницу приемной дочерью ее родителей.