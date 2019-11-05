Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии

Актер Евгений Миронов, сыгравший Владимира Ленина в фильме режиссера Владимира Хотиненко «Ленин. Неизбежность», назвал вождя одаренным, но жестоким.

«Я считаю его человеком, безусловно, очень одаренным, прирожденным политиком. Однако решения, которые принимал Владимир Ильич, были жесткие и жестокие, предполагали большое количество пролитой крови», – сказал он в интервью газете «Известия».

Миронов отметил, что Ленина «никогда не пугала гражданская война, потому что только она могла помочь ему построить тот мир, который он хотел».

При этом, по словам актера, Ленин не любил русский народ. «Он Россию не жаловал, русских не любил вообще – «ленивые мужики». Страна была для него лишь первой ступенькой в плане, который был построен с прицелом на весь мир <...> Я рад, что наш фильм заканчивается въездом Ленина в Россию, и мне не пришлось воплощать на экране то, что было дальше», – сказал Миронов.

«Думаю, это его фатальное предопределение. Ленин родился и пригодился в то время (вернее, безвременье), когда только такой человек, как он, мог все это возглавить. Он сумел блестяще воспользоваться трагическими обстоятельствами, потому что обладал мощнейшей интуицией и большим терпением», – добавил Миронов, отвечая на вопрос о том, являлся ли Ленин «неизбежностью для России».

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганова назвал Ленина продолжателем «традиций державности тысячелетней России».