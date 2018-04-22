Зюганов назвал Ленина продолжателем «традиций державности»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в день рождения Владимира Ленина назвал лидера большевиков человеком, который «продолжил лучшие традиции державности тысячелетней России».

«Мы все живем в государстве, под основанием которого стоит подпись Владимира Ильича Ленина. Он продолжил лучшие традиции державности нашей тысячелетней России. Поэтому имею право всех поздравить», – передает слова Зюганова РИА «Новости».

По мнению лидера КПРФ, день рождения Ленина – праздник для «любого думающего человека».

Зюганов отметил, что Ленин смог собрать единое союзное государство, возродил страну «на основе дружбы, справедливости, труда», а также «уважения к талантам». Видит лидер КПРФ заслугу вождя русской революции и в победе во Второй мировой войне, так как Ленин «заложил основы экономической политики», приведшей к победе.

Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 года. Партия большевиков под руководством Ленина захватила власть в России в октябре 1917 года. Скончался в 1924 году.

Отметим, что президент России Владимир Путин в интервью для фильма «Валаам» сравнил коммунизм с христианством, а помещение Владимира Ленина в мавзолей – с почитанием мощей святых.