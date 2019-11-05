Украина выразила протест против помощи России Донбассу

России направлены три ноты протеста из-за гумконвоев в Донбасс, сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко. Кроме того, Киев выразил протест в связи с визитом в регион депутата Госдумы.

Как сообщила Зеленко, на каждый из трех гумконвоев в октябре Украина ответила «нотой протеста», передает РИА «Новости».

МИД Украины также заявил, что депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев посетил Золотое. В связи с этим Киев выразил «решительный протест», подчеркнув, что Журавлеву запрещен въезд на Украину.

24 октября в Луганск и Донецк прибыли автомобили 88-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила Киеву вместо нот в адрес России направить гуманитарную помощь Донбассу.

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