Захарова ответила Украине на недовольство по поводу российской помощи Донбассу

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на ноту протеста от министерства иностранных дел Украины в связи с доставкой в Донбасс очередной партии российской гуманитарной помощи.

«У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, в четверг, 24 октября, в Луганск и Донецк прибыли автомобили 88-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. С августа 2014 года из России в Донбасс было доставлено более 80 тыс. тонн гуманитарных грузов, передает ТАСС.

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