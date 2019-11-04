Уволен глава космического агентства Украины

Украинское правительство на заседании в воскресенье приняло решение об увольнении председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко.

«Правительство уволило с должности председателя Государственного космического агентства Дегтяренко Павла Глебовича и объявило конкурс на занятие должности председателя Государственного космического агентства», – говорится в сообщении украинского кабмина.

Также объявлен конкурс на должности госсекретарей министерства энергетики и защиты окружающей среды и министерства развития общин и территорий Украины, председателя Государственной экологической инспекции, должности заместителя председателя Государственной фискальной службы.

Решение об увольнении Дегтяренко было принято спустя несколько дней после увольнения и.о. директора «Южмаша» Сергея Войта. Как сообщал портал «Гордон» со ссылкой на главу аналитического центра Виктора Тарана, за неделю до увольнение Войт заключил контракт на 15 млн долларов с американской компанией Firefly, «благодаря которому мог бы погасить почти все свои долги».

По словам Тарана, Войт не устраивал главу конструкторского бюро «Южное» Александра Дегтярева, по протекции которого, по словам Тарана, получил должность Дегтяренко. После того как Войт заключил контракт, руководство «Южного» решило поставить на его место «своего человека», отмечает издание.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с лидером Бразилии Жаиром Болсонару в Токио предложил перезапустить совместный космический проект по использованию бразильского космодрома Алкантара.





