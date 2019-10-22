Зеленский предложил Бразилии сотрудничество в сфере космоса

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с лидером Бразилии Жаиром Болсонару в Токио предложил перезапустить совместный космический проект по использованию бразильского космодрома Алкантара.

«В рамках время встречи также обсуждались перспективы сотрудничества в космической отрасли. Киев предложил перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома Алкантара», говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Кроме того, лидеры обсудили экономические и торговые вопросы. «У нас состоится большая приватизация, мы сейчас презентуем немало проектов, которые показывают, что в Украину вкладывать выгодно. Я верю, что мы действительно должны выстроить мощные отношения между Украиной и Бразилией», – заявил Зеленский.

Болсонару пригласил Зеленского в Бразилию и принял его приглашение посетить Украину в 2020 году.

В июле 2016 года Бразилия уведомила Украину о выходе из совместного проекта по ракете «Циклон».

В 2017 году власти Бразилии выразили готовность вести переговоры с США об использовании космического пускового центра «Алкантара» в штате Мараньян после неудачи в партнерстве с Украиной в части использования ракеты-носителя «Циклон-4», что привело к потере по меньшей мере 1,5 млрд реалов (475 млн долларов).