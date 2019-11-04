Учения ВКС и ВМФ России прошли в Средиземном море

В акватории Средиземного моря состоялись учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России, сообщил командир оперативного командования в дальней оперативной зоне капитан первого ранга Сергей Тронев.

В ходе учений были достигнуты «положительные результаты» при отработке «организации применения ракетного оружия, артиллерийского оружия», а также «элементов защиты и охраны судоходства», передает ТАСС.

Особенностью учений стал состав участников – были задействованы корабли Черноморского флота и Балтийского флота, боевые катера, суда обеспечения, тральные силы, береговой ракетный комплекс «Бастион», авиация.

Как рассказал Тронев, «силы выполняют задачи по обеспечению безопасности судоходства, противолодочной, противодиверсионной, противовоздушной обороны, слежение, в том числе и оружием, за корабельными группировками и отдельными кораблями военно- морских сил иностранных государств».

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