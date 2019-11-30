В Киеве взорвали отделение банка

Мощный взрыв произошел рано утром в отделении «Ощадбанка» в Днепровском районе Киева.

Взрыв произошел около 4.10 по местному времени (5.10 мск), передает агентство «Украинские новости».

Отмечается, что «к преступлению причастны двое мужчин». По предварительным данным, взрыв произошел у банкомата. Ударная волна была такой силы, что уничтожила не только сам банкомат, но и почти полностью разрушила отделение: внутри осыпался потолок, а витрину выбило наружу.

В городе введен план «Сирена», идет розыск подозреваемых. О возможных пострадавших не сообщается.

«Ощадбанк» – государственный банк Украины. Занимает в стране второе место по объему активов, имеет более 2,6 тыс. отделений.

Ранее пенсионеры в Новокузнецке устроили взрыв при попытке вскрыть сейф. До этого в Череповце мужчина погиб при подрыве банкомата.