Пенсионеры в Новокузнецке устроили взрыв попыткой вскрыть сейф

Следственное управление Следственного комитета России по Кемеровской области проводит доследственную проверку после получения мужчиной и женщиной травм в результате взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении на сайте управления СКР по региону говорится, что в субботу в одну из городских больниц Новокузнецка поступили 66-летний мужчина и 63-летняя женщина с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным ведомства, мужчина по просьбе двоюродной сестры попытался открыть сейф, в котором, как оказалось, хранились охотничьи принадлежности.

Вскрыть его он решил при помощь болгарки, в результате произошел взрыв, конструкцию разорвало. Пострадавших госпитализировали.

После взрыва возник пожар на площади 35 квадратных метров. Травмы получил также один сотрудник ГУ МЧС по региону, но ему госпитализация не потребовалась.

После взрыва 30 жильцов многоэтажки были эвакуированы, к настоящему времени они вернулись в свои квартиры, угрозы повторного взрыва нет. Несущие конструкции дома не повреждены, он не отключен от коммунальных систем.

В начале октября сообщалось, что в России придумали защиту для банкоматов от подрывов.