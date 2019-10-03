В России придумали защиту для банкоматов от подрывов

Росгвардия в рамках расширенного заседания технического совета ведомства под руководством начальника главного управления вневедомственной охраны Александра Грищенко представила специальный комплекс для защиты сейфов и банкоматов от взлома.

«Комплекс технических средств охраны «Свеча» предназначен для обеспечения активной защиты сейфов и банкоматов от взлома, осуществляемого путем взрыва газовоздушной смеси», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Устройство распознает взрывоопасную смесь во внутреннем пространстве сейфа или банкомата, а затем передает извещение о тревоге на пульт централизованной охраны.

«Внутреннее пространство сейфа активно заполняется противовзрывным веществом, которое противодействует подрыву газовоздушной смеси», –рассказали в Росгвардии.

Напомним, в сентябре 2017 года на юго-востоке Москвы неизвестные взорвали банкомат и похитили более 40 млн рублей.