Мужчина погиб при подрыве банкомата в Череповце

На месте взрыва банкомата Сбербанка в Череповце обнаружено тело мужчины, сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Взрыв банкомата Сбербанка, расположенного на первом этаже многоквартирного дома, произошел рано утром во вторник. Злоумышленник погиб на месте, передает ТАСС.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Вологодской области добавили, после происшествия пожара не последовало, жильцы дома не пострадали, эвакуация не потребовалась.

«Несущие конструкции дома и расположенные рядом с банкоматом магазины на первом этаже не повреждены», – сообщили в ведомстве.

Следственное управление СК по области уточняет, что мужчина погиб при попытке вскрыть банкомат с использованием газового оборудования. По факту произошедшего проводится проверка.

Инцидент в офисе Сбербанка подтвердили в пресс-службе Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк», указав, что «средства не похищены», однако «офис банка временно закрыт для восстановительных работ».

Ранее сообщалось, что в России придумали, как защитить банкоматы от подрывов.