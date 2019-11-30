ОНФ помог жительнице Приангарья получить жилищный сертификат

Мобильные юридические бригады «Молодежки ОНФ» помогли жительнице поселка Вознесенский в Приангарье получить жилищный сертификат без потери пострадавшего от паводка участка.

Жительница Вознесенского Елена Васина обратилась за помощью к юристам Общероссийского национального фронта (ОНФ), так как в администрации поселка ей заявили, что пока ее мать не напишет отказ от земельного участка, на котором находится дом, жилищный сертификат ей не выдадут, говорится в сообщении на сайте ОНФ.

Местные власти ссылались на постановление регионального правительства, по которому в перечне документов для получения сертификата фигурирует и заявление на отказ от земельного участка.

Юридическая группа разработала стратегию действий, которая помогла решить проблему.

«Сегодня я получила заключение третьей комиссии о том, что дом признан непригодным для жилья. Выдали сертификат на приобретение новой жилой площади. Вопрос с владением участка тоже решился – земля остается в собственности. Без вас я бы не справилась. Вы заступаетесь за простых людей, защищаете нас. Спасибо большое всей вашей команде», – поделилась Васина.

Ранее сообщалось, что за консультацией к «Молодежке ОНФ» обратились более 70 пострадавших от паводка в Приангарье.

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