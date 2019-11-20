За консультацией к «Молодежке ОНФ» обратились более 70 пострадавших от паводка в Приангарье

«Молодежка ОНФ» организовала мобильные юридические бригады для помощи жителям, пострадавшим от летнего паводка в Иркутской области. Только за один день к общественникам обратились более 70 человек, которые не смогли добиться обещанной от властей помощи.

Во вторник мобильные бригады «Молодежки ОНФ» посетили несколько отдаленных районов Иркутской области, среди которых село Бирюса, поселки Соляная и Шиткино, город Бирюсинск и другие территории. Многие жители этих населенных пунктов не смогли добиться положенной им помощи в восстановлении домов либо в переезде в новое безопасное жилье, сообщается на сайте ОНФ.

В селе Бирюса большинство жителей пожаловались экспертам ОНФ на проблемы с выплатами за капремонт: многие получили их лишь частично. Некоторые рассказали, что от отчаяния даже пытались нанять адвоката, чтобы добиться выплат через суд, однако не всем это по карману. Также жители не могут добиться повторной оценки ущерба. Ко многим межведомственная комиссия пришла и сделала заключения сразу после паводка, а разрушения домов стали проявляться уже впоследствии.

Проблемы возникают и у тех, кто добился повторной проверки. Дом Лидии Васильевой в селе Бирюса затопило одним из первых. Теперь в нем нет печи, пострадал фундамент, сооружение разваливается на глазах. Женщина рассказала, что по результатам первого акта проверки межведомственной комиссией дом поставили на капремонт, однако деньги так и не перечислили. По результатам повторной проверки женщине сказали, что дом подлежит сносу, и она может рассчитывать на жилищный сертификат. Однако женщина не получила ни выплат, ни сертификата, и теперь она мерзнет в полуразрушенном доме без печи.

В Шиткино жители пожаловались на работу самой межведомственной комиссии, которая порой состояла из одного человека, а потом в акте по непонятным причинам возникало от семи до 10 подписей чиновников, которые при оценке ущерба не присутствовали. Кроме того, некоторые жители заявили о подделке собственных подписей в актах.

Не могут добиться положенной помощи и многодетные семьи. У Евгении Федосеенко в поселке Соляная пятеро своих детей, и еще для нескольких она является опекуном.

«Согласно указу губернатора, семьям, в которых воспитываются пять и более детей, региональное правительство выплачивает дополнительно по миллиону рублей. Однако женщине отказали. Опять избирательный подход? Обращение я передам в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Такие семьи нужно всячески поддерживать, помогать. А мы видим, что от них просто отмахиваются», – заявил руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Аналогичная ситуация сложилась и у отца восьмерых детей Владимира Новикова. В его доме также разрушена печь, сильно поврежден фундамент. Однако он сумел добиться от властей лишь минимальной выплаты в 10 тыс. рублей.

В поселке Сереброво Тайшетского района 58 жителей не получили даже минимальной выплаты в 10 тыс. рублей. Они подали коллективный иск в суд, но им все равно было отказано.

Мобильные группы «Молодежки ОНФ» консультируют жителей по всем вопросам, касающимся выплат, помогают добиться повторной оценки ущерба, составить необходимые заявления, оценить, каких документов не хватает. По самым вопиющим случаям, когда на все заявления жители получили необоснованный отказ, эксперты ОНФ намерены обратиться в региональную прокуратуру.

«Даже спустя несколько месяцев после наводнения местные власти не работают с жителями так, как нужно. А проблем остается еще очень много. Мы не оставим людей, которые обратились за помощью в Народный фронт. Все озвученные вопросы и жалобы будут систематизированы, сформирована общая база данных. Каждый из этих людей заслуживает, чтобы на его проблемы власти обратили внимание и помогли их решить. Именно этого мы и намерены добиваться», – резюмировал Кастюкевич.

Ранее эксперты Общероссийского народного фронта обратили внимание, что обращения пострадавших во время летних паводков жителей Иркутской области к губернатору и региональному правительству остаются без ответа.