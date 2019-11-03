Уровень загрязнения воздуха в Дели достиг «невыносимого уровня»

Глава администрации Дели Арвинд Кеджривал заявил, что уровень загрязнения воздуха на севере Индии достиг «невыносимого уровня». Воздух в индийской столице официально признан опасным для здоровья, сообщает Би-би-си.

Сейчас школы в Дели закрыты, более 30 рейсов в местном аэропорту были отменены, а строительные работы в Дели приостановлены, поскольку город накрыт смогом, передает «Интерфакс».

Кеджривал обратился к федеральным властям с просьбой помочь уменьшить уровни загрязнения в соседних регионах.

Ранее Индия вошла в число стран с самым загрязненным воздухом.