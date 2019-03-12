Названы страны с самым чистым воздухом

Greenpeace и компания-разработчик компьютерных программ AirVisual провели исследование и составили рейтинг стран по чистоте воздуха.

Исландия стала лучшей по чистоте воздуха в мировом масштабе. Также в первую пятерку вошли Финляндия, Австралия, Эстония и Швеция.

Авторы исследования сравнили чистоту воздуха в 73 странах, передает РИА «Новости». Эксперты выявили среднее число микрочастиц пыли в воздухе городов той или иной страны. По их мнению, пыль – один из самых опасных для человека видов загрязнения воздуха. Из-за маленького размера частицы могут проникать глубоко в дыхательные пути и оседать в легких. Это может вызвать проблемы со здоровьем, от аллергии до онкологии.

Также были названы страны с самым грязным воздухом – Бангладеш, Пакистан и Индия.

Качество воздуха в России оценили как хорошее: она разместилась во втором десятке стран с самым чистым воздухом.

Ранее сообщалось, что Швеция решила запретить продажу машин с двигателями внутреннего сгорания.