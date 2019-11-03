Врач предупредил об опасности аномально теплой погоды в ноябре

Аномальное потепление в Москве на следующей неделе может пагубно отразиться на здоровье людей, заявил врач-терапевт Виктор Лишин.

«Изменение погоды несет с собой и перемену атмосферного давления, которое влияет на человеческий организм. В первую очередь идет реакция со стороны сосудов, меняется кровоток, изменяется артериальное давление – перераспределяются жидкости. И первое, что в таком случае начинает чувствовать человек, – общее недомогание. Дальше, в зависимости от уже имеющихся заболеваний и иммунитета, реакция на изменение давления может проявляться в виде головных болей, неприятных ощущений в области грудной клетки, тяжести в ногах, слабости, могут произойти небольшие изменения в зрении», – приводит его слова «Вечерняя Москва».

Он отметил, что в группе риска в такую погоду находятся пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Также проблемы могут возникнуть у страдающих артериальной гипертензией и у тех, кто ведет малоактивный образ жизни. Опасаться аномального потепления стоит людям с психосоматикой, «вегетатикам», диабетикам.

Лишин призвал больше двигаться, правильно питаться, заниматься спортом, высыпаться и избегать длительных статических нагрузок – не сидеть долго на одном месте, а делать гимнастику и пить воду.

«Если ритм жизни нервный, загруженный, есть проекты, которые срочно доделать, дедлайны, то в это время года, когда температура стремится к нулю, постоянные перепады давления, следует хотя бы попытаться исключить переработки, нормировать свой рабочий день, делать перерывы. Нельзя постоянно сидеть в напряжении», – сказал он.

Накануне синоптики сообщили, что на следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла.

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