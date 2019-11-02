Синоптики предупредили о резком потеплении в Центральной России

На следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Тишковец сообщил, что ночью температура воздуха составит от трех до восьми градусов тепла, днем – от восьми до 13, передает «Звезда».

При этом будут идти дожди. Для начала ноября это чрезвычайно высокие показатели, «аномалия тепла».

«Весь этот снежный покров скромный растает, от первой «атаки» зимы не останется и следа», – заключил синоптик.

Ранее Гидрометцентр рассказал о двух новых временах года.