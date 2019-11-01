Гидрометцентр рассказал о двух новых временах года

Климатическая зима наступит в России еще не скоро, а сейчас наблюдается предзимье – выделяемый специалистами отдельный сезон, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Прогнозисты выделяют шесть времен года, в том числе и предзимье. Предзимье – это период между осенью и зимой. Длится с середины октября до 15-20 декабря. Климатическая зима наступит только после этого периода», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

По его словам, до зимы «пока еще далеко». Средняя температура твердо опустится ниже нуля только в конце ноября. Шестой сезон – предлетье – длится с середины марта до середины мая.

По словам Вильфанда, температура воздуха в Москве во вторник, 5 ноября, достигнет плюс 11 градусов.

«Начнет температура постепенно повышаться, очень медленно. Заметное потепление произойдет 4 ноября, температура будет в диапазоне 7-8 градусов. Еще более значительное потепление в Москве следует ожидать во вторник и среду – до двузначных чисел», – передает ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра.

По словам Вильфанда, температура в эти дни повысится до плюс 10-11 градусов днем. Теплый период продлится до середины следующей недели, а затем в Москву вернется похолодание.

Потепление начнется уже во время праздничных выходных. Температура воздуха повысится на 5-7 градусов в эти дни. В субботу дневные температуры будут от 0 до плюс 5 градусов, в воскресенье – от 1 до 6 градусов тепла, в понедельник – до 7-8 градусов тепла.

Вильфанд добавил также, что дождевые облака над столичным регионом 7 ноября, когда на Красной площади состоится исторический парад, могут разогнать с помощью авиации.



«Вполне вероятно, что на погоду будут оказывать активное воздействие» , – сказал Вильфанд, отвечая на соответствующий вопрос.

Вильфанд пояснил, что активное воздействие подразумевает, что на подступах к Москве дождевые облака будут «обстреляны» реагентами с самолетов. Для каждого облака подбирают свой реагент, который провоцирует набухание капель внутри облака и выпадение на подступах к городу. В столицу, таким образом, облака прибудут обезвоженными.

По его словам, активное воздействие будет оказано при условии, что оно будет иметь смысл. Кроме того, бывают ситуации, когда «обеспечить отсутствие дождя невозможно никакими способами».

Напомним, в воскресенье москвичей предупредили о существенном похолодании.