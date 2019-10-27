Москвичей предупредили о существенном похолодании

Эти выходные станут последними теплыми днями в Москве перед резким осенним похолоданием, с середины недели ожидаются температуры ниже на 10 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Все метеорологи уже устали проговаривать, что нужно наслаждаться последним теплым днем, а это сегодня, когда температура будет в диапазоне +14...+16 градусов Цельсия не только в Москве, но и в области. Это связано с адвекцией очень теплого воздуха с юго-запада. Солнца сегодня будет мало, погода будет теплой, облачной и ветреной, ожидаются порывы ветра до 15-16 м/c», – передает его слова RT.

Понедельник, по его словам, станет переходным день. В течение дня температура будет в диапазоне от 7 до 10 градусов. И ночью, и днем ожидаются небольшие осадки. Во вторник возможна нулевая температура ночью, дневная температура составит 5-6 грудасов Цельсия.

Вильфанд заявил, что такие изменения говорят о приближении к «температурному фону», который характерен для октября.

«Начиная со вторника погода существенно меняется. Температура понизится по сравнению с сегодняшним температурным фоном на 10 градусов Цельсия и более. Ночные температуры -2...+2 градусов Цельсия, днем температура будет 0-5 градусов. Дальнейшего существенного повышения ждать не стоит... К концу недели температура повысится градуса на два, и это уже будет режим погоды, полностью соответствующий климатической норме, которая должна быть в это время», – добавил эксперт.

В то же время существенных осадков на неделе ждать не стоит. В конце вторника и в среду возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, однако интенсивность осадков будет небольшой.