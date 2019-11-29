Путин объявил 2022-й годом культурного наследия народов России

Президент России Владимир Путин заявил, что 2022 год будет годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

«Ранее уже предлагалось провести в России год народного искусства и нематериального культурного наследия наших народов. Я думаю, что один из инициаторов, кто предлагал, находится в зале. Давайте так и сделаем, сделаем это в 2022 году», – сказал Путин на заседании совета при президенте по межнациональным отношениям, сообщает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что при составлении программы 2022 года необходимо учесть особенности каждого региона России.

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею провести в 2023 году Год музыки.