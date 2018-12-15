Путин поддержал идею проведения Года музыки

Президент России Владимир Путин поддержал идею пианиста Дениса Мацуева провести в 2023 году Год музыки и организовать мероприятия в честь 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.

«Что касается мероприятий, связанных с именем Рахманинова, надо подумать, как это организовать. То, что нужно что-то делать, это совершенно точно, мы с вами еще посоветуемся, подумаем. Вы предлагаете 2023 год, время есть. Надо будет подумать над этим и отметить», – передает ТАСС выступление Путина на заседании Совета по культуре и искусству.

Мацуев также предложил возродить конкурс имени Рахманинова для пианистов, дирижеров и композиторов.

Кроме того, он попросил выкупить имение Сенар в Швейцарии, где жил Рахманинов в 1930-е годы. Там, по его мнению, можно было бы создать мемориал композитору.

Путин ответил, что несколько лет назад уже говорил о возможности покупке имения со знакомыми, но все они «столкнулись практически с невозможностью договориться ни с кем».

«Если сейчас ситуация поменялась, то давайте вернемся к этому вопросу», – сказал он.

Ранее в ходе заседания одна из участниц предложил объявить 2020 год Годом народного творчества. Путин назвал эту идею хорошей.