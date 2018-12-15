Путин отметил необходимость возрождения сельских клубов

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о развитии сельских клубов в России, которые начали исчезать.

«Что касается клубного дела, это чрезвычайно важная работа. Не хочется говорить о грустном, о сети кинотеатров, клубов, которые так же как и фельдшерско-акушерские пункты на селе практически стали исчезать», – передает ТАСС выступление Путина на заседании Совета по культуре и искусству.

Он отметил, что лучше такого не допускать, а если уже произошло, нужно восстанавливать.

Путин также поднял тему сохранения культурного наследия народов России. Он напомнил, что в период СССР выделялись ресурсы на издание книг на национальных языках, выпуск газет и передач.

«А у нас все коммерциализировалось, и эта часть нашей жизни очень пострадала за последнее время. Надо восстанавливать», – сказал он.

Одна из участниц заседания предложил объявить 2020 год Годом народного творчества.

«Идея хорошая», – поддержал президент.

Ранее на заседании Путин говорил, что поддержка талантливой молодежи должна быть направлена на создание возможностей для самореализации и работы на родине.

Он также отметил, что национальная программа «Культура» должна получить сильное региональное измерение, и не стоит затягивать работу по созданию крупных культурных кластеров в регионах.