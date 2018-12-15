Путин заявил о важности самореализации творческой молодежи на родине

Поддержка талантливой молодежи должна быть направлена на создание возможностей для самореализации и работы на родине, заявил президент России Владимир Путин.

«Выучить, помочь с практикой и даже выделить персональный грант – это неплохо и даже очень хорошо, но недостаточно. У ребят должна быть уверенность, что каждого из них ждет рабочее место, достойная заработная плата и жилье», – цитирует ТАСС выступление Путина на заседании Совета по культуре и искусству.

Президент поручил уделить этому особое внимание.

Он отметил, что поддержка талантливой молодежи в сфере культуры крайне важна, и что эту работу нужно продолжать, не снижая динамику.

«Задача – предоставить одаренным, начинающим музыкантам, актерам, художникам, музейным специалистам все возможности для успешной работы и самореализации. Желательно на родине», – сказал Путин.

Ранее на заседании Путин говорил, что национальная программа «Культура» должна получить сильное региональное измерение, и не стоит затягивать работу по созданию крупных культурных кластеров в регионах.