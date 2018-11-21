Путин призвал поспешить с созданием культурных кластеров в регионах

Президент России Владимир Путин заявил, что не стоит затягивать работу по созданию крупных культурных кластеров в регионах.

«Надо не затягивать с запуском этих важных проектов и использовать при их реализации лучшие отечественные и зарубежные наработки», – цитирует ТАСС выступление Путина на заседании Совета по культуре и искусству.

Он отметил, что подобные кластеры смогут собрать на одной площадке филиалы ведущих творческих организаций страны и будут способствовать более полному участию в культурной жизни местных жителей.

По словам Путина, уже определены пилотные города – Владивосток, Кемерово, Калининград и Севастополь.

В своем выступлении президент также отметил важность развития сети библиотек в стране.

«У нас появляется все больше и больше интересных, содержательных авторов, спрос на книжную продукцию и, соответственно, объемы ее выпуска постоянно растут. Но одновременно растут и цены на книги и, прежде всего, в сегменте детской литературы», – объяснил он.

В целом, отметил Путин, национальная программа «Культура» должна получить сильное региональное измерение.

«Не случайно особое место в программе отводится формированию в регионах культурно-досуговых организаций клубного типа, поддержке добровольчества в сфере сохранения историко-культурного и нематериального наследия народов России, развитию сети региональных и, главное, муниципальных библиотек», – сказал он.

До начала заседания Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области, мечту которого – увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета – обещал исполнить.