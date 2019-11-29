В Госдуме объяснили предложение обязать преподавателей обследоваться у психиатра

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Гаджимет Сафаралиев, ставший одним из авторов законопроекта об обязательном обследовании преподавателей у психиатра, объяснил эту инициативу.

Критики законопроекта о регулярной проверке преподавателей у психиатров настаивают, что это может стать способом сводить счеты с неугодными преподавателями. Они также опасаются, что реализация законопроекта может угрожать конституционным правам человека на медицинскую тайну.

Разработчики проекта закона ответили на эти претензии. «Давайте поставим на весы два случая: с одной стороны, возможно, будут сводить счеты. С другой – если будут бить, снова отрезать руки, ноги и головы. Что для нас важнее – исключить сведение счетов или подвергать жизнь человека опасности со стороны неадекватных психически?» – сказал Сафаралиев РИА «ФАН».

Он подчеркнул, что в случае конкретных жалоб на неадекватное или противозаконное поведение педагогов, прошедших первичную или регулярную проверку у психиатра, освидетельствование должны уже инициировать правоохранительные органы в рамках административного или уголовного дела, то есть вне рамок предлагаемого проекта. Подобный сценарий позволяет уменьшить вероятность сведения счетов и должен успокоить тех, кто этого опасается.

«Мы планируем широко обсуждать проект – и в рамках нашего совета на круглых столах, и с привлечением педагогической общественности, нам надо их услышать. Я не противник педагогов: мы первым делом должны поднять педагога на такую высоту, чтобы он стал самым уважаемым человеком в обществе, возможно, со временем эти проверки отпадут. С другой стороны, и дети сейчас стали другими. Плюс педагогических вузов всего 47 в стране – не хватает выпускников, мало хороших ребят, которые идут учить. Есть очень много вопросов, связанных с воспитанием детей. Но их точно надо защищать от воздействия неадекватных людей», – заявил Сафаралиев.

Напомним, российские парламентарии разработали законопроект, обязывающий педагогов регулярно проходить осмотр у психиатра и предоставлять справку о психическом здоровье при соискании должности.

Инициатива продиктована преступлением доцента истфака СПбГУ Олега Соколова. Он в начале ноября застрелил Анастасию Ещенко, с которой у него были отношения, расчленил труп и попытался выбросить останки в реку. Историк признался в убийстве, согласился с арестом, мотивом преступления назвал ссору. Сейчас Соколов находится в СИЗО «Кресты».